Американский военный преступник: Команда Байдена заставит Белград признать Косово

08.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Главком НАТО времён агрессии против Югославии генерал Уэсли Кларк убежден, что Сербии давно пора признать Косово независимым государством.

Об этом Кларк рассказал KlanKosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После бойни сербами жителей Рачака в январе 1999 года применение силы стало необходимым, поскольку Милошевич решил предпринять полицейские и военные действия против «Армии освобождения Косово» (UCK) и косовских албанцев», – продолжает лгать Кларк.

По его словам, официальному Белграду давно нужно было признать независимость Косово.

«Нет сомнений в том, что Сербии пора признать Косово в качестве независимого государства. Я надеюсь, что президент Джо Байден и его команда найдут конструктивный путь, который поведет вперед весь регион и Косово в частности», – рассуждает генерал.

Поводом для бомбардировок НАТО Союзной Югославии стала как раз фальсификация «бойни в Рачаке», когда тела убитых в ходе столкновений со спецназом МВД террористов, переодетые в гражданскую одежду, выдали за мирных жителей.

В ходе агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия, в течение 78 дней непрерывных бомбардировок, по данным министерства обороны Сербии, погибли 2 тысячи 500 мирных жителей, в том числе 89 детей и 1031 военнослужащий и сотрудник МВД.

Согласно тому же источнику, около 6 тысяч мирных жителей получили тяжелые и легкие ранения, из которых 2 тысячи 700 детей, а также 5 тысяч 173 солдат и полицейских, 25 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

За 11 недель ежедневных воздушных атак НАТО нанесло 2 тысячи 300 ударов по тогдашней Союзной Республике Югославии и сбросило 22 тысячи тонн бомб, в том числе 37 тысяч запрещенных кассетных бомб и бомб, начиненных обедненнм ураном.

Серьезно пострадали инфраструктура, школы, медицинские учреждения, офисы средств массовой информации, памятники культуры, церкви и монастыри. Оценки ущерба варьируются от 30 до 100 миллиардов долларов.