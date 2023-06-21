Американский военный требует от жителей новых регионов РФ начать «партизанскую войну»

Анатолий Лапин.  
21.06.2023 11:22
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Диверсии, Россия, Украина


Живущие в освобожденных регионах женщины, старики и дети должны покинуть эти территории, а мужчины – взяться за оружие и при помощи украинских спецслужб стать диверсантами.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший представитель НАТО в Москве, советский эмигрант Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Пожалуйста, люди, которые живут на оккупированных территориях, женщины и дети – уходите оттуда, уходите любыми способами покидайте эту территорию», – сказал Табах.

«Мужчины, я вас призываю, оставайтесь, создавайте отряды, создавайте диверсионные группы – я уверен, что вам помогут это сделать, если вы покажете, что способны, готовы и у вас это есть, чтобы защитить свой дом, свою семью. И начинайте воевать изнутри против оккупанта.

Украинская армия просто так вас не сможет освободить, вы попадете между двумя огнями. Поэтому делайте так, чтобы русские бежали оттуда, чтобы они бежали от вас», – заявил Табах.

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