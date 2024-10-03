Американский ВПК инновационно попользовал турок в Техасе

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Американский ВПК не готов к прямому столкновению с Россией.

На этом сошлись все участники видеоконференции «Атлантического совета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война показала, насколько тяжелым будет противостояние великих держав. У нас самих недостаточно оружия, не говоря о том, что мы поставляем его Украине. А что будет, если мы столкнемся с Россией или Китаем. Администрация не говорила об этой проблеме и мало что сделала для ее решения. То же самое в Западной Европе», – посетовал бывший посол США на Украине Джон Хёрбст.

Его слова подтвердил бывший замминистра обороны США Дова Закхайма. По его словам, европейцы всегда «выбирали масло, а не оружие». Что касается «медлительных» предприятий американского ВПК, то им «неплохо бы было перейти с одной смены по 8 часов в день – на 3» и научить рисковать, внедряя инновации.

Повод для оптимизма нашла только исполнительный директор института Маккейна Эвелин Фаркас.

«Я думаю, что ВПК США был бы рад продавать как можно больше оружия, но проблема в том, что они не могут его производить. Поэтому они делают все возможное, чтобы наращивать производство и проявлять креативность. Lockheed Martin открыл завод в Техасе с привлечением турецких рабочих. Это невероятно инновационно — производить больше боеприпасов для стрелкового оружия», – сказала Фаркас.