Американский «ястреб»: Что за прелесть эти «Сторм Шэдоу»

Елена Острякова.  
03.06.2024 21:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, который обещал, что Украина возьмет Крым прошлым летом, стал более осторожен в прогнозах. Теперь он говорит, что захват Крыма состоится «через некоторое время».

Об этом он заявил «Киев Пост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, который обещал, что Украина возьмет Крым прошлым летом,...

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«Крым является решающей территорией в этой войне. Пройдет некоторое время, прежде чем Украина сможет освободить его и деоккупировать. Но в то же время есть две вещи, которые Украина может сделать и, я думаю, уже делает: это изолировать его и продолжать угрожать Керченскому мосту. В конечном итоге, этот мост будет разрушен. Я в этом не сомневаюсь. Время и порядок действий будут зависеть от генерального штаба и украинского руководства», – сказал Ходжес.

Он также похвалил ВСУ за то, что они сделали Крым «непригодным для российских войск».

«В этом и заключается прелесть получения «Сторм Шэдоу» и другого оружия с дальностью действия 300 км. Вы можете наносить точные удары и уничтожать эти места. В Крыму негде спрятаться. Украинцы точно знают, что и где находится в России», – трепался Ходжес.

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