Американский «ястреб» хочет, чтоб Украина вступала в НАТО только целиком

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус не уверен в том, что НАТО примет в себя одну часть Украины, а другую отдаст России.

Об этом он заявил сегодня в интервью «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен, что это возможно. Я знаю, что это один из тех сценариев, которые люди изучают. Территории, включая Крым и Донбасс, важны, как с точки зрения обороны, так и с точки зрения сокращения территории, принадлежащей России. Из-за этого Россия может вступить в бой и захватить больше украинских земель. Фронт сейчас очень и очень значительный. Он намного больше, чем был, когда Россия только вступала в Донбасс. Донбасс также необходим с экономической точки зрения, если мы хотим, чтобы Украина процветала. Я знаю, что рассматривается множество различных вариантов, предусматривающих вовлечение НАТО каким-то образом. Членство Украины в ЕС также было бы очень-очень желательным. А затем выделение значительных финансовых средств на то, что можно было бы назвать современным планом Маршалла, чтобы помочь Украине продолжить ее восстановление», – сказал Петреус.

Он также не считает, что Запад принуждает президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

«Я не думаю, что существует такое давление. Конечно, люди думают, как положить конец этой войне. Но администрация с самого начала говорила, что не будет говорить об Украине без Украины. Я верю, что они придерживаются этой большой идеи», – сказал Петреус.