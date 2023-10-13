Американский «ястреб» хвалит Лукашенко и предостерегает змагаров от нападения

Елена Острякова.  
13.10.2023 15:37
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, США, Украина


Белоруссия никогда не собиралась активно включаться в конфликт на Украине.

Об этом в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия никогда не собиралась активно включаться в конфликт на Украине. Об этом в интервью...

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«Мне кажется, что Лукашенко делает все, чтобы избежать полного перехода Белоруссии под контроль России. Я думаю, что у Белоруссии никогда не было чувства враждебности к Украине. Просто традиционно нет такого чувства. Белорусская армия понесла бы большие потери, если бы ей пришлось воевать. Поэтому я не уверен, что они на самом деле хотят воевать против Украины. Если говорить коротко, я думаю, что это хорошо, что все есть как есть, и нет дополнительного давления на Украину», – сказал Ходжес.

Он признался, что не хотел бы, чтобы подразделения белорусских боевиков в составе ВСУ нападали сейчас на свою страну.

«Оппозиция в Белоруссии и за ее пределами должны будет решить, когда для нее наступит подходящий момент, чтобы попробовать взять власть в собственном государстве. Это решение могут принять только они. Можно предположить, что когда Украина выиграет в войне, это потенциально вызовет коллапс путинского режима.

Я этого не знаю, но думаю он будет сильным. Это будет подходящим моментом, чтобы войти в Беларусь, потому что России будет не до того. Если это произойдет сейчас, Кремль столкнется с проблемой, но это будет выглядеть как украинская провокация, что бы дало Лукашенко основания и мотивацию, чтобы активно включиться в войну», – сказал Ходжес.

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