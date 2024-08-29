Американский «ястреб» о курской авантюре: не знаю, но поддерживаю

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Если бы американцы знали, каковы цели вторжения ВСУ в Курскую область, их сразу же узнали бы и русские.

Об этом в интервью британскому подкасту «Силиконовый занавес» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Мы до сих пор точно не знаем,каковы их цели, да и не должны знать. Мы не имеем права знать этого. Спасибо генштабу за защиту информации, за то, что мы называем оперативной безопасностью. Потому что если мы будем знать, то и русские будут знать. Но кажется, что на стратегическом уровне цель состояла в том, чтобы изменить повествование», – сказал Ходжес.

Он также признался, что обрадовался, когда из Вашингтона и Лондона не раздались крики “Пожалуйста, прекратите”.