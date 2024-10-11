Американский «ястреб» пожалел, что США истратили деньги на социалку, а не на оружие

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В США никто не понимает, что нужно вооружаться и активно вмешиваться в конфликты по всему миру.

На это посетовал бывший советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон во время дискуссии в Военном институте Вирджинии, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

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«По ряду причин в обеих партиях на высшем политическом уровне в нашей стране утрачено понимание американской безопасности. Непосредственной причиной этого стала победа в холодной войне альянса под руководством США… У нас был период, когда мы жили в мире. Мы могли сократить расходы на оборону и потратить эти деньги на социальные программы. США и Европа так и поступили, и мы пожалели об этом», – каркал Болтон.

Он считает, что сегодня доминирующее положение в мире занимает растущая ось Китай-Россия с такими союзниками как Северная Корея, Иран, Сирия, Белоруссия, Куба, Никарагуа и Венесуэла.