Американский «ястреб» пожалел, что США истратили деньги на социалку, а не на оружие

Елена Острякова.  
11.10.2024 20:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В США никто не понимает, что нужно вооружаться и активно вмешиваться в конфликты по всему миру.

На это посетовал бывший советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон во время дискуссии в Военном институте Вирджинии, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

В США никто не понимает, что нужно вооружаться и активно вмешиваться в конфликты по...

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«По ряду причин в обеих партиях на высшем политическом уровне в нашей стране утрачено понимание американской безопасности. Непосредственной причиной этого стала победа в холодной войне альянса под руководством США…

У нас был период, когда мы жили в мире. Мы могли сократить расходы на оборону и потратить эти деньги на социальные программы. США и Европа так и поступили, и мы пожалели об этом», – каркал Болтон.

Он считает, что сегодня доминирующее положение в мире занимает растущая ось Китай-Россия с такими союзниками как Северная Корея, Иран, Сирия, Белоруссия, Куба, Никарагуа и Венесуэла.

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