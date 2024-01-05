Американский «ястреб»: Россия может нанести Украине сокрушительный удар

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 19:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское контрнаступление и не могла быть успешным, поскольку Запад не предоставил ей авиацию.

Об этом в интервью «Дойче Велли» заявил сегодня бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское контрнаступление и не могла быть успешным, поскольку Запад не предоставил ей авиацию. Об...

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«Оглядываясь назад, я думаю, что нет. Наша собственная доктрина требует превосходства в воздухе. Не просто паритета, а превосходства. Это очень серьезное препятствие, с которым мы столкнулись в обороне, созданной Россией на юге», – сказал Петреус.

Он допускает, что Россия сейчас может нанести Украине сокрушительный удар.

«На настоящий момент больше беспокоит возможность того, что Россия может однажды вечером сокрушить украинскую систему противодействия беспилотникам, противовоздушную и противоракетную оборону и нанести такой ущерб украинской инфраструктуре, к которому она стремилась с самого начала, но так ничего и не добилась. Я думаю, что это может быть очень-очень разрушительным. Это также может подорвать моральный дух. Именно поэтому крайне важно, чтобы мы как можно быстрее передали им все, что в наших силах, чтобы сделать такое невозможным», – сказал Петреус.

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