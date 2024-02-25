Пока в России при власти Владимир Путин, у Украины нет шансов захватить потерянные территории.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это зависит от того, как вы определяете победу. Я считаю победой то, что Украина есть и будет навсегда суверенным независимым европейским демократическим государством. У меня в этом нет ни малейших сомнений, поэтому считаю, что Украина уже победила. Но если вы определяете победу как возвращение всех территорий аж до границ 1991 года, то этого ещё нет. И это будет сложно достигнуть, это заберёт время. Для этого нужна будет помощь от США, от НАТО, от Европы, и мы не можем сказать, какой будет ситуация даже в следующем году», – сказал Волкер.

Журналист заметил, что в словах американца нет большой уверенности в возвращении границ 1991 года.

«Я говорю, что это будет тяжело. Думаю, что Украина вернёт свою территорию, когда русские решат, что с них достаточно Владимира Путина. Посмотрите, что было в Авдеевке. Он бросил много тысяч россиян на смерть просто чтобы сказать – мы взяли Авдеевку. Это его менталитет, это то, что он готов делать, он будет убивать столько русских, сколько нужно, чтобы продолжать войну и оставаться при власти, пока русские в конце концов не решат, что с них хватит», – разглагольствовал американский дипломат.

Волкер при этом умолчал, что на смерть десятков тысяч украинцев обрек как раз Запад, подстрекая режим Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой и отвергнуть мирные соглашения, подготовленные в Стамбуле, и предусматривавшие нейтральный статус Украины и запрет бандеровской идеологии.