Американский юрист: Не надо быть Коломбо, чтобы понять, что «потоки» взорвали США

Владимир Гладков.  
20.03.2023 14:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, США, Терроризм, Энергетика


В истории с подрывом газопроводов «Северный поток» в Балтийском море мотив США более чем очевиден.

Об этом в ходе круглого стола заявил юрист в области прав человека и трудовых прав Дэн Ковалик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В истории с подрывом газопроводов «Северный поток» в Балтийском море мотив США более чем...

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«Как юрист, знающий уголовное право, хочу сказать, во-первых, мы видим мотив, мы видим того, кто сказал, что я собираюсь что-то сделать – а затем, когда это будет сделано, они кричат о том, что это было сделано.

Во-вторых, не нужно быть специалистом по ракетостроению или лейтенантом Коломбо, чтобы сказать: «Эй, похоже, что США могли бы это сделать», – сказал Ковалик.

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