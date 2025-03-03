Американский юрист: Нужно распускать НАТО

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НАТО нужно распустить как преступную организацию за нарушение статей 5,6,7 и 8 Международного уголовного суда. Она не способствовала урегулированию конфликтов и вторгалась на территорию независимых государств.

Об этом американский юрист, ранее работавший в Совете ООН по правам человека, Альфред-Морис де Зайас заявил на международной конференции, организованной итальянским радио «Рома Ньюз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поэтому я бы пошел дальше и предложил прочитать статьи 9 и 10 Нюрнбергского международного трибунала. Если вы прочитаете Нюрнбергский процесс 1946 года, то найдете критерий, по которому НАТО, если не применять двойные стандарты, становится преступной организацией. Если вы сейчас это скажете, вас назовут сумасшедшим. Вы псих… Я думаю, что единственное решение – это распустить НАТО, как это было в 1991 году, когда был распущен Варшавский договор», – сказал де Зайас.

Он считает, что страны-члены альянса намеренно демонизируют Россию, чтобы оправдать существование НАТО.