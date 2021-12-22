Новости Украины

Соединенные Штаты несут изрядную долю ответственности за расчленение Украины на части в 2014 году.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский журнал The American Conservative.

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В публикации отмечается, что США вложили беспрецедентное количество денег налогоплательщиков в развитие «гражданского общества» и демократии на Украине, что привело к отстранению от власти демократически избранного президента в результате массовых уличных беспорядков, сопровождавшихся насилием и приведших к человеческим жертвам.

«Когда Россия возмутилась, назвав это «переворотом», и указала на «фашизм» в рядах новых лидеров в Киеве, некоторые из которых открыто боготворили украинских исторических деятелей, связанных с нацистами, США стояли в стороне и наблюдали, как российские войска захватили Крым и за две недели включили его в состав Российской Федерации, после чего вторглись на Донбасс. Оглядываясь назад, можно сказать, что Вашингтон не проявил ни дальновидности, ни осмотрительности (за исключением садизма в качестве мотиватора). Америка тоже виновата в расчленении украинского государства на части», – пишет издание.

«Мы можем поставить свечку, помолиться за украинцев и ужесточить санкции, но что-то другое — это уже чересчур. Россия будет держаться за Севастополь, «Город русской славы», а Берлин решит, стоит ли играть в путинскую игру с отрицательным результатом и сертифицировать газопровод, что якобы предотвратит возобновление российской агрессии на Украине. Скорее всего, из-за продолжительных санкций наступит новая унылая «мини-версия» холодной войны, которая сама по себе была формой международных санкций. И Крыму как субъекту Российской Федерации мы формально придадим не больше легитимности, чем Эстонии, Латвии и Литве, когда мы официально признали суверенитет Советского Союза над этими государствами Балтии», – подчеркивает автор

Он прогнозирует, что Запад по-прежнему будет «взаимодействовать с Россией и разговаривать с Путиным, но только не как друзья».