Американский журнал признал успехи РФ в интеграции новых территорий и не видит шансов для Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия методично закрепляет свое влияние в регионах, ставших ее частью после февраля 2022 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский журнал Foreign Affairs, специализирующийся на международной политике.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Отмечается, что на новых территориях российские власти «эффективно добивались согласия местных жителей».

Указывается, что почти 90 процентов оставшихся местных жителей (около трех миллионов человек) теперь получили российские паспорта»

Среди местных жителей есть проукраинские настроения, но даже они жалуются, что «украинские новости оторваны от реалий жизни в условиях оккупации».

«Школы полностью перешли на русскую программу обучения, а украинский язык стал необязательным вторым языком», – описывает издание ситуацию в образовании.

Некоторые преподаватели отказались использовать новую российскую программу, но «многие продолжают работать при новом режиме», а «тысячи украинских учителей прошли обязательные курсы переподготовки».

«Их мотивы различаются. Некоторые могут быть ирредентистами, которые хотят быть частью более крупного российского государства. Другим, возможно, всегда не нравился переход к украиноязычному образованию, произошедший в последние годы, и они приветствовали возврат к русскоязычному обучению», – продолжает журнал.

Для многих играет роль более высокая, чем на Украине зарплата.

«Россия делает ставку на то, что в долгосрочной перспективе украинские дети в этих регионах социализируются как русские-патриоты. Украинских школьников отправляют в роскошные ознакомительные туры по России, они посещают туристические объекты и университетские летние школы. В программах российского телевидения регулярно показывают, как детей из Донбасса или южной Украины принимают на фестивалях внутри России. Это неприятная пропаганда, но эти визиты, по крайней мере, кажутся в основном добровольными», – говорится в статье.

При этом автор вскользь, но признает симпатии киевского режима к фашистской идеологии. Так, описывая нынешнюю ситуацию в Мелитополе, он указывает, что «улица Дмитрия Донцова, названная в честь украинского политического мыслителя 1930-х годов с фашистскими взглядами, теперь носит имя Павла Судоплатова».

«Помимо культуры, экономическая политика является самым мощным средством России по вовлечению общества и осуществлению долгосрочных демографических изменений в оккупированных частях Украины. Российская система социального обеспечения и государственные зарплаты зачастую более щедры, чем в Украине, и направлены на то, чтобы привлечь на свою сторону более бедные слои населения и пенсионеров», – признает журнал и более высокие российские социально-экономические стандарты.

Кроме того, издание пишет, что шансы вернуть потерянные территории призрачны.

«Украинские политики надеялись, что быстрое и успешное военное контрнаступление в прошлом году освободит эти территории и отбросит российские войска. Этого не произошло. Поскольку линия фронта находится в территориальном тупике, шансы Украины восстановить полный контроль над оккупированными территориями силой оружия в 2024 году кажутся небольшими. Любое перемирие или замораживание конфликта проведет линию через юг и восток Украины, оставив миллионы украинцев под властью России. По мере того, как война продолжается, у России есть время для дальнейшей консолидации своей политической, экономической и административной оккупации, что делает возможную реинтеграцию этих территорий обратно в Украину все более трудной», – резюмирует Foreign Affairs.

Напомним, что по итогу прошедших регионов жители четырех ранее принадлежавших Украине областей (Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской) решили войти в состав России.