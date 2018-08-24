Американский журнал: Россия превзошла США по мощи ракетных систем, в общевойсковом бою и кибервойнах

24.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Российская Федерация превосходит США в европейском регионе сразу по нескольким направлениям.

Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на данные влиятельного американского журнала The National Interest, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Вооруженные Силы Российской Федерации опережают американскую армию по мощи ракетных систем, в общевойсковом бою и кибервойнах. Издание также отмечает, что не смотря на скудный, по сравнению с американским, военный бюджет, Россия тратит его гораздо более эффективно, вырываясь вперед в производстве крылатых ракет, средств противовоздушной обороны и т.д.

Ранее американский ресурс «We are the Mighty» отмечал, что вторжение американской армии в Россию приведет к провалу – россияне не остановятся даже перед уничтожением собственных городов и инфраструктуры, лишь бы они не достались оккупантам. Также российские военные инженеры начали модернизацию оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и скоро российской армии появится новый самолет с вертикальным взлетом, который будет размещен на авианосцах нового поколения.