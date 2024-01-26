Американский журнал: Украина применила болезненную для российского бюджета стратегию

Олег Кравцов.  
26.01.2024 10:56
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украинские беспилотники оказались успешнее западных санкций против России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский журнал The Spectator.

Украинские беспилотники оказались успешнее западных санкций против России. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет...

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«Украина ведет не одну, а две горячие войны против России. Первая, обычная, кровавая сухопутная война на линии фронта протяженностью 810 миль, зашла в тупик. Но второй вариант – удары беспилотников и ракет, а также диверсионные рейды вглубь вражеской территории – может оказаться революционной стратегией нанесения ударов по России там, где ей больно», – говорится в публикации.

Издание обращает внимание, что некоторое время назад украинские дроны поразили нефтегазоперерабатывающий завод и нефтеэкспортный терминал в Усть-Луге под Санкт-Петербургом.

Утверждается, что удар серьезно ослабил возможности РФ производить и экспортировать нефть, авиационное горючее и газойль, СПГ. Автор считает, что понадобятся недели или месяцы для возобновления прежних объемов работы завода.

«По сути эти беспилотники украинского производства оказались более успешными в применении собственных насильственных санкций в отношении торговли углеводородами России, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт», – пишет журнал.

Издание подчеркивает, что сейчас Россия получает больше доходов от продажи нефти и газов, а «российская углеводородная инфраструктура является источником экономической жизни кремлевской военной машины».

«Насосные станции, LNG-терминалы и нефтеперерабатывающие заводы – это огромные разветвленные промышленные объекты, заполненные легковоспламеняющимся продуктом. Поэтому, учитывая это, новая стратегия Украины способна стать для России слишком болезненной», – резюмирует журнал.

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