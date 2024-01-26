Американский журнал: Украина применила болезненную для российского бюджета стратегию
Украинские беспилотники оказались успешнее западных санкций против России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский журнал The Spectator.
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«Украина ведет не одну, а две горячие войны против России. Первая, обычная, кровавая сухопутная война на линии фронта протяженностью 810 миль, зашла в тупик. Но второй вариант – удары беспилотников и ракет, а также диверсионные рейды вглубь вражеской территории – может оказаться революционной стратегией нанесения ударов по России там, где ей больно», – говорится в публикации.
Издание обращает внимание, что некоторое время назад украинские дроны поразили нефтегазоперерабатывающий завод и нефтеэкспортный терминал в Усть-Луге под Санкт-Петербургом.
Утверждается, что удар серьезно ослабил возможности РФ производить и экспортировать нефть, авиационное горючее и газойль, СПГ. Автор считает, что понадобятся недели или месяцы для возобновления прежних объемов работы завода.
«По сути эти беспилотники украинского производства оказались более успешными в применении собственных насильственных санкций в отношении торговли углеводородами России, чем все неудачные попытки Запада ограничить цены и ввести эмбарго на российский экспорт», – пишет журнал.
Издание подчеркивает, что сейчас Россия получает больше доходов от продажи нефти и газов, а «российская углеводородная инфраструктура является источником экономической жизни кремлевской военной машины».
«Насосные станции, LNG-терминалы и нефтеперерабатывающие заводы – это огромные разветвленные промышленные объекты, заполненные легковоспламеняющимся продуктом. Поэтому, учитывая это, новая стратегия Украины способна стать для России слишком болезненной», – резюмирует журнал.
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