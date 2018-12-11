Американский журнал вспомнил о Бабченко

11.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Американское издание Time во вторник объявило Джамала Хашкаджи и других журналистов “Человеком года” по версии журнала в 2018 году, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

На обложке издания – Джамал Хашкаджи, журналист, обозреватель и писатель из Саудовской Аравии, известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда.

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2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, и с тех пор не выходил на связь. Считается, что он был убит по приказу наследного принца Саудовской Аравии, а его смерть вызвала международный резонанс и проверку саудовского режима.

Издание вспомнило многих журналистов со всего мира, в том числе четырех журналистов, убитых во время массовой стрельбы в штате Мэриленд в июле этого года и осужденных в Мьянме журналистов Reuters.

Вспомнили и о бежавшем на Украину российском пропагандисте Аркадии Бабченко.

“Бабченко провел годы в качестве российского военного корреспондента, приехав в Киев в 2017 году после того, как его критика Кремля привела к угрозам против него. Прошлой весной, когда украинская спецслужба предупредила о заговоре с целью его убийства, он фальсифицировал свою собственную смерть в ходе спецоперации, призванной поймать заказчиков убийства – спорный шаг в мире журналистики”, – написали о нем в Time.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, на премию среди прочих были номинированы Владимир Путин, Дональд Трамп и жена британского принца Меган Маркл.