Американский журналист опроверг фейки Украины о притеснениях крымских татар

03.10.2021 21:26 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Американский журналист Патрик Ланкастер снял сюжет, опровергающий звучавшие на заседании «Крымской платформы» в Киеве обвинения в адрес России по поводу притеснения мусульманского населения полуострова – в частности, крымских татар.

Ланкастер побывал на строительстве Соборной мечети в Симферополе, которая вскоре станет самым большим культовым мусульманским сооружением в Восточной Европе.

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«Путешествуя по Крыму, мы хотели узнать, как обстоят дела у основного местного меньшинства – крымских татар, и как складывается их жизнь с тех пор, как Крым вернулся под контроль России. Первой нашей остановкой была новая огромная мечеть, которую строят в Крыму для крымско-татарского народа. Это здание позади меня – самый новый и крупный проект в Крыму для крымских татар. Говорят, что это здание будет больше, чем любая другая мечеть в Восточной Европе. И мы можем только представить, сколько энергии и денег нужно потратить на что-то подобное», – заявил Ланкастер.

По словам начальника отдела строительства и земельных вопросов Духовного управления мусульман Крыма Эрвина Керимова, с мертвой точки ситуация сдвинулась только после воссоединения с Россией.

«Разницу мы сейчас с вами видим на данном объекте. В период Украины это была долгая история, доходило даже до судебных тяжб, чтобы получить этот земельный участок, не говоря даже о самом строительстве. Сегодня мы видим уже этап завершения строительства, которое началось во второй половине 2015-го года», – подчеркнул Керимов.

Утверждения о преследовании мусульман в российском Крыму – неправда, которая специально распространяется Украиной, подтвердил «ПолитНавигатору» севастопольский общественник Ленур Усманов.

«Россия, в рамках интеграции крымских татар и мусульманского сообщества Крыма, ведет колоссальную работу по их включению в многонациональное и многоконфессиональное евразийское сообщество. В этом плане Россия понимает, что существует потребность строительства Соборной мечети, которая давно стала предметом манипуляции между крымскими татарами и государством Украина, руководители которой в свое время ничего не сделали для того, чтобы решить этот вопрос. Строительство Собороной мечети делает большие подножки и лишает меджлис возможности манипулировать крымскими татарами, которые стали гражданами Российской Федерации. Сейчас в Киеве делают акцент на то, что якобы внутри Крыма идут гонения на крымских татар. В очередной раз хочется подчеркнуть, что в отношении крымских татар гонений нет. Всему миру докладывают, что обыски якобы происходят у крымских татар – это неверно. Обыски проходят у граждан Российской Федерации, потому что их подозревают в участии в экстремистской деятельности и за членство в запрещенных организациях, а также в той или иной подрывной или диверсионной деятельности», – заявил Усманов.

Аналогичную оценку ситуации дает и посещавший Крым польский политолог Матеуш Пискорский.

«Прекрасно помню, что во время моих многократных поездок в Крым после 2014-го года лично общался с представителями крымско-татарской общины, и никто из них не скучал по украинским временам на полуострове. Явное доказательство отношения нового руководства республики, вошедшей в состав Российской Федерации, – строительство в Симферополе Соборной мечети – самой большой мусульманской святыни за всю историю Крыма. Но есть и крымско-татарские культурные общества, есть финансирование крымских татар, сохранивших свою уникальную идентичность, российскими властями всех уровней. И на это есть одна, очень простая, системообразующая причина. Россия является многонациональным государством, которому по определению чужд этнонационализм и любые формы этнической и конфессиональной дискриминации… Украина же строит свою идентичность с 2014-го года на самом узком понимании этнического национализма, порой расистского. Идеология Киева – попытка построения страны, в которой национальные меньшинства практически лишены всех основных коллективных прав. Поэтому, несмотря на политические взгляды и убеждения, логика наказывает признать, что любым этнокультурным меньшинствам живется в России намного комфортнее, чем в мононациональной, этнически ориентированной стране», – отмечает Пискорский.