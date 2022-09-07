Американский журналист: «Запад одобряет практику ИГИЛ на Украине»

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Новости Украины

Страны Запада даже не пытаются как-то повлиять на такой вопиющий факт, как существование курируемого украинскими спецслужбами сайта «Миротворец», поскольку заинтересованы в эскалации конфликта на Украине.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американский писатель, журналист и педагог Джонни Миллер высказал мнение, что Западным странам и НАТО выгодно существование «Миротворца» для радикализации украинского общества и продолжения войны.

«Но почему до сих пор этот список ведется? Конечно же, западные правительства утверждают, что нет никакого экстремизма на Украине, но в этом списке – дети, это же какое-то варварство, которое достигает масштаба ИГИЛ по своему варварству! Это чистый экстремизм, куда же больше!

И каким образом донести до Украины? может быть страны НАТО могут казать Украине, что нужно покончить с этим. «Это для нас репутационный ущерб», – они могли бы сказать. И почему же этого не происходит? Мне кажется, что просто они никак не хотят критиковать Украину, они хотят обеспечить радикализацию украинского населения, чтобы война продолжалась. Соответственно если на Украине вы хотите мира, если вы критикуете националистов – вы сталкиваетесь со смертельной опасностью. Именно поэтому страны НАТО, страны Запада не пытаются устранить этот список и покончить с ним. Потому что они хотят радикализации украинского общества», – заявил Миллер.

При этом немецкий блогер, публицист и журналист Томас Репер добавил, что на Западе люди вообще не знают о существовании такого сайта, а СМИ не торопятся публиковать данную информацию.

«Ситуация такая, что на Западе мало кто знает, что существует такой список. Это было сказано «Kill list», значит список, в котором находятся люди, которых должны убивать. На Западе об этом списке СМИ не сообщают и очень мало тех, кто вообще об этом слышал. Это «типа» российская пропаганда. Таким образом наши «уважаемые коллеги» западных СМИ сами показывают, что они не занимаются объективной журналистикой. Они же не могут сообщить, что есть такой список и потом оправдать, почему это нужно. Но видимо они сами знают, что это преступление, поэтому просто молчат. Хотел бы это подчеркнуть», – добавил немецкий публицист.