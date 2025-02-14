Американских и польских войск на Украине не будет – заявления из Варшавы

Максим Столяров.  
14.02.2025 17:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


США не собираются вводить войска на Украину, хотя президент Трамп свободен в своих решениях. Также в этом не видит необходимости и Польша, которая считает своей главной миссией логистическую поддержку военной помощи Киеву.

Об этом на брифинге в Варшаве говорили шеф Пентагона Пит Хегсет и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не собираются вводить войска на Украину, хотя президент Трамп свободен в своих решениях....

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«Я сказал контактной группе по Украине, что не верю, что американские войска будут участвовать в этих переговорах. И Трамп сказал, что это дело европейцев, и США не будут вмешиваться.

Опять же, переговоры продолжаются, у президента есть свобода действий, и то, что на них происходит, его прерогатива, потому что он представляет американский народ на мировой арене.

Здесь нет разногласий, мы коллективно отстаиваем интересы президента. Он оставляет за собой выбирать любые варианты, когда речь идёт о войсках, партнёрстве, инвестиционных возможностях и границах. Это то, о чём президент Трамп будет договариваться со своими коллегами», – сказал Хегсет.

Также свою позицию высказал Владислав Косиняк-Камыш.

«Роль Польши в логистической поддержке многих вопросов, а не отправка наших войск на Украину. Мы точно можем сделать это, отправив наши компании, совместные предприятия или партнёрства на Украину. Компании, инвестирующие в оборонную промышленность, а также используя различные возможности для повышения уровня безопасности Украины и восточного фланга НАТО, развивая эти возможности.

Если мы инвестируем в Украину – США, Европа и Польша – это станет отличной гарантией безопасности. Думаю, это также входит в стратегию, которую США представляют, и это тоже будет предметом обсуждения. Поэтому наша роль в логистической поддержке, которую мы оказываем, очень важна», – подчеркнул поляк.

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