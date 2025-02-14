Американских и польских войск на Украине не будет – заявления из Варшавы

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США не собираются вводить войска на Украину, хотя президент Трамп свободен в своих решениях. Также в этом не видит необходимости и Польша, которая считает своей главной миссией логистическую поддержку военной помощи Киеву.

Об этом на брифинге в Варшаве говорили шеф Пентагона Пит Хегсет и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сказал контактной группе по Украине, что не верю, что американские войска будут участвовать в этих переговорах. И Трамп сказал, что это дело европейцев, и США не будут вмешиваться. Опять же, переговоры продолжаются, у президента есть свобода действий, и то, что на них происходит, его прерогатива, потому что он представляет американский народ на мировой арене. Здесь нет разногласий, мы коллективно отстаиваем интересы президента. Он оставляет за собой выбирать любые варианты, когда речь идёт о войсках, партнёрстве, инвестиционных возможностях и границах. Это то, о чём президент Трамп будет договариваться со своими коллегами», – сказал Хегсет.

Также свою позицию высказал Владислав Косиняк-Камыш.