Американским кинематографистам не дали снимать фильм о достижениях российской космонавтики

16.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Известный американский режиссер хотел снять фильм о космосе на российском «Союзе» и показать его уникальные возможности, но по политическим причинам не смог этого сделать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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«В начале 2020 года к нам обратился американский кинорежиссер Даг Лайман. Он снимал много известных голливудских фильмов, в том числе «Мистер и миссис Смит». Этот режиссер очень интересно работает со многими звездами кинематографа США. В том числе с Томом Крузом. Они попросились приехать, ознакомиться с нашими возможностями по обеспечению съемки фильма непосредственно в космическом пространстве. Мы их группу приняли в январе прошлого года, показали сборочные цеха ракетно-космической корпорации «Энергия», – вспоминает Рогозин.

По его словам, американские кинематографисты были в полном восторге от увиденного.

«Сказали, что они хотят лететь именно на нашем российском «Союзе», показать его уникальные возможности, то, как инженеры его доводят до совершенства даже в условиях, когда было проведено несколько модернизаций. Мы хотели с американцами показать возможности съемок в Центре подготовки космонавтов легендарном – ЦПК им. Гагарина, и многое другое», – добавил глава Роскосмоса.

«Мы согласились с предложениями американских кинематографистов начать съемки этого фильма. Однако в марте мы узнали о том, что некие политические силы запретили американским киношникам делать этот уникальный проект. Им было сказано, к кому надо им пойти и у кого надо снимать. И чей корабль надо снимать. Несмотря на то, что это все будет и дороже, и хуже, и более рискованно. После этой истории я понял, что космос – это и есть политика большая», – резюмировал Ргозин.