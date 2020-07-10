Американское «глубинное государство» мстит Вучичу за отказ согласиться с отторжением Косово

10.07.2020, Москва, Елена Острякова

В к последним протестам в Белграде, которые сопровождались массовыми беспорядками и погромами, имеют отношения несвязанные с президентом Трампом политические круги США.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта Балканист. ру Олег Бондаренко.

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«Это такое проявление недовольства, но не Дональда Трампа, а deep state (глубинное государство), которое имеет сильные позиции в Европе, особенно в Германии. Они будут требовать от Вучича полного признания Косово в его нынешних границах. И даже компромисс по обмену территориями с точки зрения deep state не подходит. Они не ищут компромисса. Они будут требовать полного признания Косово, а это невозможно для Сербии», – сказал Бондаренко.

По его мнению, силы, инспирировавшие протесты в Белграде, использовали желание сербской оппозиции отомстить властям за сорванную кампанию по бойкоту выборов и полную потерю всех политических позиций, а также отложенный протест, накопленный у части молодежи, которая не хочет больше находиться на карантине.