Американское издание пишет о роли Зеленского в выборах в США
Президент США Дональд Трамп склоняет президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом говорится в материале Washington Post.
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По версии издания, Владимир Зеленский должен способствовать развитию расследования, открытого в Украине в отношении соперника Трампа по президентской гонке — Джо Байдена. Также сообщается, что пересмотр военной помощи для Украины был попыткой шантажа украинского лидера, а за недавним обращением Конгресса к Трампу с требованием возобновить военную помощь Киеву стояли однопартийцы Байдена.
Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с близким партнером украинского президента, якобы посоветовал новоизбранному правительству возобновить расследование против Джо Байдена и его сына.
Напомним, что Хантер Байден был членом совета директоров украинской газовой компании, а Джо Байден, будучи вице-президентом, призвал уволить главного прокурора Украины, который расследовал деятельность фирмы.
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