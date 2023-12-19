Американское издание: В офисе Зеленского все говорят на русском языке и воруют

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Украинизация и борьба с коррупцией являются показными и фальшивыми, в офисе Владимира Зеленского высшие чиновники общаются между собой по-русски и продолжают воровать, в том числе, расхищению подвергается и западная помощь.

Об этом пишет издание Business Insider. Оно приводит слова экс-советника президентского офиса Алексея Арестовича, который рассказывает о главе президентской канцелярии Андрее Ермаке – именно этот чиновник в материале фигурирует как главное зло. Остаётся догадываться, является ли статья проплаченной «заказухой» недоброжелателей Ермака из Киева, либо же сигналом посольства США о необходимости замены топ-менеджера Зеленского.

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«С точки зрения Арестовича, ключом к пониманию его бывшего босса является русскость Ермака. Как и у Зеленского, его родной язык – русский. В условиях, когда националистические страсти в Украине накаляются, некоторые украинцы отказываются говорить на языке захватчиков. Тем не менее, Ермак и Зеленский разговаривают друг с другом по-русски; Арестович сказал мне, что на этом языке говорили и в администрации президента, когда он там работал. Он говорит, что Ермак и его ключевые заместители демонстрируют «стиль поведения, стиль управления», который «полностью русский — все они думают о людях как о шахматных фигурах». Другой бывший чиновник в администрации Зеленского также описал мне Ермака как «своего рода русско-советский тип», что означает человека, который предпочитает византийский, скрытый метод работы, в отличие от более современного, открытого стиля».

Публикация Business Insider в целом посвящена фигуре Ермака, который называется «серым кардиналом» и автором коррупционных схем в окружении Зеленского. Чиновники эти обвинения отрицают, называя «российскими нарративами», однако американский журналист подчеркивает, что слухи о взяточничестве Ермака и его подопечных слышал от многих в Киеве.

«Один из главных заместителей Ермака, Олег Татаров, курирует СБУ. Татарова самого обвинили в коррупции: генеральный директор одной из крупнейших строительных фирм Украины сообщил Reuters, что Татаров подкупал государственных чиновников рулонами американской наличности, чтобы получить одобрение строительных проектов… Как говорит Ермак, кремлевские пропагандисты в Москве стремятся изобразить правительство Зеленского как притон воров. Тем не менее, мнение о том, что Ермак создает олигархический клан с помощью сомнительных депутатов вроде Татарова, как правило, исходит от наиболее космополитичного, ориентированного на Запад, хорошо образованного сегмента украинского общества с хорошими связями, людей, которые свободно говорят по-английски и чувствуют себя как дома в Европе и Америке», – отмечается в публикации.

Автор публикации опасается, что помощь Запада на военную поддержку и восстановление Украины будет разворована – «в Украине, по-видимому, зарождается новый олигархический режим с центром в Администрации президента».

«Один источник в Киеве заверил меня, что игорные компании страны тайно переводили биткоины команде Зеленского в обмен на благоприятный налоговый режим. Никто не смог обосновать это утверждение. Тем не менее, вернувшись в Штаты, я обнаружил, что мне трудно отмахнуться от широко распространенных опасений по поводу подъема новой олигархии. Действительно ли Украина, даже при президенте, считающем себя антиолигархом, так сильно отличалась от России и других постсоветских стран… Официальные лица в Вашингтоне, безусловно, обеспокоены тем, что американские налоговые доллары исчезают в кроличьей норе украинской коррупции».

К концу материала втор прямо призывает к увольнению Ермака.

«Наихудший сценарий для Украины — очень, очень «плохая история» — заключается в том, что олигархические наклонности Ермака усиливаются до такой степени, что Вашингтон и союзники в Европе отказываются как от продолжения военной помощи, так и от планов влить огромные объемы помощи в страну для послевоенного восстановления. Правительство Зеленского в ответ открывает еще одну печальную главу коррумпированного, паразитического правления в постсоветской Украине. Членство в Европейском Союзе становится несбыточной мечтой. Отчаявшиеся граждане прибегают к насилию в попытке свергнуть своих угнетателей… Но так не должно быть… Оппозиционеры в парламенте, наряду с критиками правительства Зеленского в деловых и финансовых кругах, по большей части не боятся, чтобы их голоса были услышаны. Вполне возможно, что будет мирная расплата, которая приведет к свержению Ермака и его приспешников и ускорит интеграцию Украины с Западом».