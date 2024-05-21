Американское командование: Новое наступление России истощает Украину

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Украинские резервы и запасы истощаются, Киеву срочно нужны поставки оружия, чтобы отбивать атаки ВС России. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Брауна, своим харьковским наступлением Россия испытывает ВСУ и хочет растянуть их по фронту.

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«Украинские вооруженные силы сейчас стоят перед большим вызовом, особенно в районе Харьковской области. За последние дни Россия открыла новый фронт, начала новые операции, они хотят создать такую зону безопасности, хотят, чтобы Украина отвела свои силы с остальных важных участков фронта для того, чтобы защитить свою территорию. Украинские силы сейчас испытываются российскими силами, и Украина должна защитить свое воздушное пространство против ракетных ударов на гражданскую инфраструктуру и гражданских людей. Украинские резервы и запасы сейчас стоят под большим вопросом – им нужна помощь для того, чтобы продолжать стойко отбивать эти атаки», – заявил Браун.