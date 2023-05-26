Американское командование опасается, что дефолт США поставит крест на военной помощи ВСУ

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Военная помощь, которую оказывают США Украине, окажется под угрозой, если Конгресс не согласится увеличить размер госдолга и наступит дефолт.

Об этом по итогам онлайн-встречи Контактной группы по обороне Украины заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению генерала, дефолт повлияет на весь сектор американской безопасности, в том числе на работу центров, обучающих ВСУ.

«Что касается потолка госдолга, я не экономист, конечно, но я думаю, что если будет дефолт, то будут серьезные экономические последствия, которые повлияют на все. В частности, на международную безопасность, потому что необходимо поддержать военнослужащих, моральный дух и так далее. Это повлияет на все, на боеспособность повлияет, конечно, на возможности учебных центров, на возможности оказания дальнейшей военной помощи», – сказал американский генерал.

«Нет никакого сомнения в этом – естественно, это будут очень серьезные отрицательные последствия, если это произойдет, если произойдет дефолт. Также репутационный ущерб США будет нанесен. Я не стал бы говорить катастрофа, но это будут очень серьезные негативные последствия в плане международной безопасности и национальной безопасности», – заявил Милли.