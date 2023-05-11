Американское командование: ВСУ получили 600 видов оружия. В ход пошло еще не все

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Украина получила огромное количество западных видов вооружения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил спикер Командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл.

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«Мы коллективно, не только США, но и международное сообщество, предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции: начиная от танков «Абрамс» и до танков «Леопард», и системы «Пэтриот». 600 видов. Это много. Это больше, чем есть у какой-либо одной армии в мире, особенно у воюющей армии. У вас все это есть сейчас», – сказал О’Доннелл.

Он сообщил, что в ходе последнего «Рамштайна» часть обсуждений «была посвящена предоставлению боеприпасов для ПВО, чтобы вы могли закрыть свое небо и, в частности, ваши наземные силы, когда вы начнете свое наступление».

У него поинтересовались, есть ли какое-то оружие, «серебряная пуля», предоставление которого Украине позволит изменить ход войны.

«Нет, я не думаю, что в этой ситуации есть «серебряная пуля». Я думаю, что «серебряная» пуля в этом случае – это готовность украинцев использовать 600 различных систем, которые мы уже предоставили. Не все из них уже пущены в ход, наступление еще не начато. В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили», – отметил спикер Командования армии США в Европе и Африке.