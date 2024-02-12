«Американское лидерство под вопросом»: в США продавливают помощь Украине

Олег Кравцов.  
12.02.2024 09:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


 

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американское агентство «Рейтер».

  Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает американское агентство «Рейтер». «В воскресенье разделившийся Сенат...

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«В воскресенье разделившийся Сенат США приблизился к принятию пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95,34 миллиарда долларов, продемонстрировав неослабевающую двухпартийность, несмотря на противодействие со стороны сторонников жесткой линии республиканцев и Дональда Трампа.

Сенат, возглавляемый демократами, проголосовал 67 против 27 на редком воскресном заседании, чтобы устранить последнее процедурное препятствие, и перенес меру по оказанию иностранной помощи на окончательное голосование по ее принятию в ближайшие дни», – говорится в публикации.

Впрочем, далее следует оговорка, что далее законопроект будет отправлен в контролируемую республиканцами палату представителей, «где ему грозит неопределенное будущее».

Примечательно, что накануне воскресного голосования лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл упрекнул тех, кто, по его словам, будет игнорировать глобальные интересы США.

«Американское лидерство имеет значение. И оно под вопросом», – заявил он.

Законопроект включает 61 миллиард долларов для Украины, 14 миллиардов долларов для Израиля и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.

В украинском парламенте опасаются, что расходы на Украину могут быть урезаны.

«Ожидается, что голосование по этому вопросу [сенате] состоится в ближайшие дни, поскольку по правилам должно пройти не менее 30 часов после прекращения дебатов. То есть, скорее всего, во вторник. Для нас самое важное, чтобы не было сокращения прямых расходов для Украины», – написала в своем тг-канале депутат ВР Ирина Геращенко, известная своей патологической русофобий.

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