Американское оружие больше не станет для нас вундерваффе – киевский эксперт

Даже если США возобновят поставки военной технике Украине, то следует учесть, что война за эти два года сильно изменилась, и западное оружие не станет решающим фактором на поле боя. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С учётом интересов национальной безопасности США, Байден и раньше не давал «ATACMS», хотя мог это сделать. Но я думаю, он не будет спешить передавать дальнобойные «ATACMS» и сейчас. К тому же, «ATACMS» были вундурваффе в 2022 году, к которому россияне не были готовы, и который хорошо проредил, заставил отодвинуть базы хранения от линии фронта. Но сейчас, похоже, эффективность использования этих систем несколько снизилась. Поскольку война – это всегда противостояние щита и меча», – сказал Золотарев.

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«Да и война сейчас совсем не та, что была в 2022 году. Если тогда появились американские гаубицы «777», хотя с них и сняли всю электронику, но она очень хорошо себя показала.Но сейчас появление в прифронтовой зоне, когда пару раз выстрелишь и прилетает «Ланцет» – уже той эффективности не будет. Равно как и любая бронетехника при появлении на 50 километров от линии фронта, не живёт больше часа», – подытожил эксперт.