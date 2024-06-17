Американское открытие: отдать российские деньги Украине – это «не кража»

Сергей Рыжов.  
17.06.2024 08:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Использование доходов от замороженных на Западе российских активов на нужды Украины не является «кражей».

Такое оправлание действиям США придумала  глава тамошнего минфина Джанет Йеллен.

Использование доходов от замороженных на Западе российских активов на нужды Украины не является «кражей». Такое...

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«Нет никакого смысла называть это кражей. Российские активы остаются в этом учреждении — на международной площадке Euroclear в Бельгии. Они были заморожены. Инвестиции, которые были у россии, уже достигли своего срока.

Таким образом, средства россии лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», — сказала она в эфире телекомпании ABC News.

«Сразу после жестокого вторжения России в Украину Соединенные Штаты и наши партнеры по глобальной коалиции решили заморозить, конфисковать российские суверенные активы в нашей юрисдикции. А это примерно 280 миллиардов долларов. И из них примерно 200 миллиардов долларов находится в бельгийском финансовом учреждении, где они генерируют доход, который не принадлежит России, а накапливался в этом учреждении. И мы согласились – G7 и наши партнеры согласились использовать их, чтобы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет выплачен из так называемых сверхприбылей, которые накапливаются в этом финансовом учреждении», — рассказала Йеллен.

По ее словам, передача Украине прибыли от активов покажет Кремлю решительность Запада по поддержке Киева.

«Мы ведем борьбу с Путиным. Он думает, что наша коалиция развалится, и мы не сможем предоставить Украине ресурсы необходимые, чтобы бороться в этой войне, и чтобы экономика работала. Таким образом, мы показываем, что имеем способность и волю это делать», – сказала Йеллен.

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