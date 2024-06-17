Американское открытие: отдать российские деньги Украине – это «не кража»

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Использование доходов от замороженных на Западе российских активов на нужды Украины не является «кражей».

Такое оправлание действиям США придумала глава тамошнего минфина Джанет Йеллен.

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«Нет никакого смысла называть это кражей. Российские активы остаются в этом учреждении — на международной площадке Euroclear в Бельгии. Они были заморожены. Инвестиции, которые были у россии, уже достигли своего срока. Таким образом, средства россии лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», — сказала она в эфире телекомпании ABC News.

«Сразу после жестокого вторжения России в Украину Соединенные Штаты и наши партнеры по глобальной коалиции решили заморозить, конфисковать российские суверенные активы в нашей юрисдикции. А это примерно 280 миллиардов долларов. И из них примерно 200 миллиардов долларов находится в бельгийском финансовом учреждении, где они генерируют доход, который не принадлежит России, а накапливался в этом учреждении. И мы согласились – G7 и наши партнеры согласились использовать их, чтобы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет выплачен из так называемых сверхприбылей, которые накапливаются в этом финансовом учреждении», — рассказала Йеллен.

По ее словам, передача Украине прибыли от активов покажет Кремлю решительность Запада по поддержке Киева.

«Мы ведем борьбу с Путиным. Он думает, что наша коалиция развалится, и мы не сможем предоставить Украине ресурсы необходимые, чтобы бороться в этой войне, и чтобы экономика работала. Таким образом, мы показываем, что имеем способность и волю это делать», – сказала Йеллен.