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12.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, СМИ, Украина
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Американское посольство наехало на зятя Кучмы

Новости Украины

Посольство США в Киеве сорвало сделку по продаже телеканалов зятя второго президента Украины Леонида Кучмы олигарха Виктора Пинчука куму президента РФ Владимира Путина бизнесмену Виктору Медведчуку.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вдруг стали на Медведчука наезжать, отобрали канал, в которые Путин вложил свои кровные украденные полтора миллиарда долларов. Именно столько выделили Медведчуку из Москвы, чтобы закупить украинское медиапространство. Он купил три информационных канала, раскрутил их. Он практически чуть не купил весь медихолдинг Пинчука.

Это вторая кнопка Украины. Но Пинчука вызвали в американское посольство и сказали не дергаться, и он передумал продавать. Американцы с точки зрения Путина расстроили его планы. Он уверен, что американцы заставили Зеленского наехать на Медведчука, и он должен им ответить», – сказал Саакашвили.

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