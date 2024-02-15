Американское посольство напало на лидера боснийских сербов за контакты с Россией, но получило жесткий ответ

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Посольство США обвинило президента Республики Сербской Милорада Додика в том, что он поддерживает Владимира Путина и «вторжение на Украину».

Американские дипломаты заявили, что позиция Додика не дает Боснии и Герцеговине начать процесс вступления в ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем заявлении посольство США утверждает, что «главным препятствием на пути европейского будущего Боснии и Герцеговины является Додик и его деструктивная политика».

«Милорад Додик утверждает, что он готов к вступлению в ЕС, но его поддержка Владимира Путина и жестокого вторжения России в Украину, его антидейтонская риторика и действия, а также нападки на институты на уровне БиГ, которые необходимы для продвижения страны по пути к Евроатлантической интеграции, опровергают утверждения Додика», – говорится в ноте американцев.

В ответ Милорад Додик ответил колкими словами, направив свой удар непосредственно на посла США в БиГ, открытого гомосексуалиста Майкла Мерфи.

«Я рад, что Мерфи жив. Я уже стал волноваться, его не было рядом несколько дней. Сегодня утром он заявил о себе, показав, что живет в параллельной вселенной, полностью отделенной от реальности, в которой живет Босния и Герцеговина. Это не здорово. Я читаю сообщение посла Мерфи, и мне сразу приходит на ум вопрос: «Вы чего-то хотели? (и это не ваше дело)». Каждым обращением посольство США, его союзники и сторонники подтверждают, насколько они на самом деле заботятся о сохранении колониального статуса БиГ», – написал на своей странице в одной из запрещенных социальных сетей президент Республики Сербской.

Также лидер боснийских сербов сказал, что будет и впредь поддерживать отношения с президентом России.

«Я обязан встречаться и сотрудничать со всеми, оценивая интересы избирателей, которых я представляю. Поэтому я считаю, что нет никаких оснований не встретиться и не углублять связи с президентом Российской Федерации. И здесь нет больших секретов – мы открыты для всех, кто уважает наше право решать свою судьбу самостоятельно. Российская Федерация не пыталась и никогда не была фактором раскола в Боснии и Герцеговине, не говоря уже о вмешательстве в нашу европейскую интеграцию или законы», – отметил Додик, предложив США не вести «свои войны за нашими спинами».