Американское посольство поспешило с возвращением в Киев

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Новости Украины

Возвращение посольства США в Киев – это свидетельство того, что американцы не верят в возвращение российских войск в украинскую столицу.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили российские эксперты.

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Так, капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин отмечает, что представители Вашингтона, вернувшись в Киев, компенсируют этим отказ от вступления в прямую конфронтацию с Россией.

«Это свидетельствует о поддержке киевского режима наряду с тем, что сейчас поступает много оружия, включая дроны-камикадзе. Посмотрим, что дальше будет, но если они надеются, что, как они говорят, Россия потерпит поражение в этой специальной военной операции, то это совершенно напрасно. Поэтому, я думаю, посольство вернулось в Киев исключительно в качестве моральной поддержки киевского режима. Это компенсация за то, что США не ввели над Украиной бесполетную зону и не хотят прямого столкновения с Россией», – заявил Дандыкин.

При этом политолог Сергей Марков считает, что американцы не верит, что Россия возьмет Киев.

«Да, российские войска от Киева находятся очень далеко, и возвращение посольства – это свидетельство того, что американцы на боятся взятия Киева российскими войсками», – говорит Марков.

Другого мнения придерживается военный эксперт, руководитель севастопольского филиала Института стран СНГ Сергей Горбачев, который считает, что США преждевременно испытывают оптимизм – после 9 мая ситуация в зоне спецоперации может измениться не в пользу Украины.

«Я бы отметил не возвращение американцев, а возвращение турецкого посольства. Это произошло еще две недели назад, при этом состоялся накануне разговор нашего президента с Эрдоганом. После этого я понял так, что ситуация, с точки зрения масштабов территориальных операции, начала меняться. Это вызвало больше вопросов, чем ответов. Эти вопросы, с возвращением американцев в Киев только нарастают. Я думаю, что они рано вернулись в Киев. Их возвращение основано на амбициях финансово-материальной и военной помощи Киеву, но ход развития событий после 9 мая, наверное, будет несколько иным со стороны России. Это касается, прежде всего, ситуации на фронте».