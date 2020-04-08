Американскую санитарку Супрун надо немедленно привлечь за развал украинской медицины – эксперт

08.04.2020, Киев, Игорь Петров

Глава Минздрава Украины заявил, что система здравоохранения страны не выдержит эпидемии, если та приобретет большой масштаб. До такого состояния медицину довели «реформаторы» вроде Ульяны Супрун.

Об этом в интервью PolitWera заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Негативная динамика – не только в Украине, но в Украине – руины системы Семашко. Системы медицины как таковой нет. Министр здравоохранения Емец не проработав и трех недель ушел в отставку.

Либо ему стал понятен масштаб катастрофы системы здравоохранения и отсутствия каких-либо нормальных возможностей бороться с эпидемией, либо же клиентела Супрун планомерно его выдавила из этого кресла.

Пришел деловой человек (хотя и с медицинским образованием) Максим Степанов. Так вот, он признался, что если количество заболевших в Украине будет больше 10 тыс, то у нас все завалится. А что такое на 37-миллионную страну 10 тысяч коек? В России за месяц была построена больница, адаптировали имеющиеся, в Китае в Ухани моментально был построен госпиталь.

Я согласен с Андреем Портновым, который поставил вопрос об уголовной ответственности госпожи Супрун. Даже было зарегистрировано, вынесено подозрение. Но воз и ныне там – с сентября прошлого года. Но ставить вопрос о политической ответственности американской санитарки за разрушительные последствия ее деятельности и катастрофу системы медицины – вполне можно», – констатировал Андрей Золотарев.