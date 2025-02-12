Америке совершенно нечего предложить России – Трухан

Трамп стремится поднять градус в переговорах по Украине, уверенный в желании России дружить с Западом. Но Америке нечего нам предложить.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если проанализировать, что говорит высшее политическое руководство, выстраивается следующая модель – мы делаем то, что считаем нужным, и посмотрим, что вы нам предложите. Вопрос про новую Ялту, новые Хельсинки – Путин на это пойдет? Ему это надо? Посмотрите крайнее выступление Сергея Лаврова: Трамп говорит одно, а мы говорим о том, что дружба с Западом – это наша ошибка. И? Что дальше с этим делать? Трамп уже на четыре мировых войны наговорил и две революции в Америке. Он сразу поднял градус, как с Гренландией – любой вариант будет легче, чем я её оккупирую. А какое противодействие? Сейчас поставить в стойло тех, кто в стойло становится. А что делать с теми, кто не становится? Вот ты приходишь и говоришь: мне нужен твой мотоцикл и твоя одежда. Одно дело, когда против тебя дрыщ, а ты Арнольд Шварценеггер, другое – когда против тебя стоит Николай Валуев, и почесывая щеку говорит: «что дальше? Ну нужно – поплачь», – отметил эксперт.