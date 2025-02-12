Америке совершенно нечего предложить России – Трухан

Катя Добрина.  
12.02.2025 21:59
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Трамп стремится поднять градус в переговорах по Украине, уверенный в желании России дружить с Западом. Но Америке нечего нам предложить.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Трамп стремится поднять градус в переговорах по Украине, уверенный в желании России дружить с...

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«Если проанализировать, что говорит высшее политическое руководство, выстраивается следующая модель – мы делаем то, что считаем нужным, и посмотрим, что вы нам предложите. Вопрос про новую Ялту, новые Хельсинки – Путин на это пойдет? Ему это надо? Посмотрите крайнее выступление Сергея Лаврова: Трамп говорит одно, а мы говорим о том, что дружба с Западом – это наша ошибка. И? Что дальше с этим делать?

Трамп уже на четыре мировых войны наговорил и две революции в Америке. Он сразу поднял градус, как с Гренландией – любой вариант будет легче, чем я её оккупирую. А какое противодействие? Сейчас поставить в стойло тех, кто в стойло становится. А что делать с теми, кто не становится?

Вот ты приходишь и говоришь: мне нужен твой мотоцикл и твоя одежда. Одно дело, когда против тебя дрыщ, а ты Арнольд Шварценеггер, другое – когда против тебя стоит Николай Валуев, и почесывая щеку говорит: «что дальше? Ну нужно – поплачь», – отметил эксперт.

«Я на прошлой неделе два стрима на Америку делал и сильно удивил их фразой: вам нечего нам предложить. И Европе нечего нам предложить. На закате Советского союза Америке и Европе было нам что предложить, с учётом наших магазинов, вечных бытовых проблем, вопросов свободы, предпринимательства и так далее. А сейчас им нам предложить нечего. Свой образ жизни? Его пропаганда у нас запрещена законом. Что они ещё продадут, наркоманию? Арабскую преступность? Америка нам не нужна.

Уже и Берлин совершенно не тот, каким был в ГДР. Как-то у нас разговор зашёл, а вдруг? Нет, пусть сначала зачистят территорию, не нам же это всё вывозить, мы сейчас занимаемся собой. Давайте мы будем Россию развивать. А она развивается. У нас одна беда осталась… дороги в отличном состоянии», – заключил Трухан.

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