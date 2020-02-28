«Амманский формат» – православный приговор непомерным амбициям Варфоломея

28.02.2020, Амман, Владимир Букарский

26 – 27 февраля в Аммане, столице Иорданского королевства, состоялась встреча Предстоятелей Православных Церквей.

Инициатором встречи, призванной обсудить самые острые проблемы православного мира, стал Иерусалимский Патриарх Феофил III. Во встрече приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриарх Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Румынская Церковь делегировала на это мероприятие митрополита Нифонта, возглавляющего Тырговиштскую архиепископию, Польская Церковь – архиепископа Люблинского и Холмского Авеля.

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Вселенский Патриарх Варфоломей, чья резиденция находится в стамбульском квартале Фанар, категорически отказался от участия в Амманской встрече и в ответ на приглашение со стороны Иерусалимского Патриарха Феофила разразился гневным посланием о том, что встреча «ставит под угрозу единство в православном мире». О том, что единство православного мира пребывает под угрозой вследствие самовольного дарования Варфоломеем автокефалии украинским раскольникам, глава Фанара не обмолвился.

Главный итог Амманской встречи Предстоятелей – в том, что она состоялась вопреки бешеному (и в прямом и в переносном смыслах) давлению американских дипломатов и прозападных правительств. И в первую очередь это касается инициатора этого мероприятия – Иерусалимского Патриарха Феофила III. Сам факт упомянутого выше письма Варфоломея в адрес Патриарха Феофила, говорит о том, что обитатель стамбульского квартала Фанар до последнего надеялся, что Феофил «даст заднюю», и встреча будет отменена.

Да, следует признать – ряд глав поместных церквей отступили под этим давлением. В первую очередь, это Болгарская, Грузинская и Албанская поместные церкви. Иная ситуация с Антиохийским патриархатом, расположенным на территории Сирии, но, помимо пресловутой этнической солидарности греков, сыграл роль неурегулированный спор между Антиохийским и Иерусалимским Патриархатами вокруг юрисдикции над Катаром, который со временем может быть урегулирован при посредничестве Русской Православной Церкви.

Но, тем не менее, в Амман прибыли предстоятели церквей, объединяющих 80% всех православных христиан планеты. В том числе прибыл иерарх Румынской Церкви, митрополит Нифонт (Михэицэ), возглавляющий Тырговиштскую архиепископию. Сложные отношения Румынской и Русской Церквей, в первую очередь из-за церковной ситуации в Молдове, постепенно отходят на второй план перед лицом экспансии либерального глобализма. На сегодня Румынская Церковь заняла подчёркнуто нейтральную позицию в споре между Москвой и Фанаром относительно Украины. Тем не менее, официальное прибытие румынского иерарха в Амман весьма показательно.

В Амманской встрече принял участие Предстоятель Украинской Православной Церкви под омофором Московского Патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Никого из представителей «альтернативных», раскольнических церквей, поддерживаемых официальным Киевом, Фанаром и Вашингтоном, в Аммане не было. Патриарх Иерусалимской Церкви-Матери, равно как и предстоятели крупнейших Православных Церквей, рассматривают блаженнейшего Онуфрия как единственного православного Предстоятеля на территории Украины.

Другим важнейшим событием Амманской встречи стало озвучивание Святейшим Патриархом Кириллом шести проблем, требующих всеправославного обсуждения и решения.

Первая проблема – это первенство в Церкви, отсутствие соборного контроля над первенствующей Константинопольской кафедрой, отрицание необходимости консенсуса при принятии решений во всеправославном масштабе. Фанарские богословы уже отказались от титулирования Константинопольского Патриарха как «первого среди равных». Они его именуют «первым без равных».

Вторая проблема – это вопрос автокефалии, вернее, отсутствие единого общепризнанного механизма её предоставления, попытки ввести неравенство между «старшими» и «младшими» автокефальными церквями.

Третья проблема, озвученная Патриархом Кириллом, касается канонических границ автокефальных церквей, зафиксированные в единожды принятых исторически важных документах, и попытки пересмотра этих границ.

Четвёртая проблема – это претензии Вселенского Патриарха на право принимать апелляции любой из Православных Церквей и угрозы использования этих апелляций как повода для вмешательства во внутренние дела других Поместных Церквей.

В качестве пятой проблемы Патриарх Кирилл обозначил стремление Константинопольского Патриарха выступать в качестве третейского судьи в спорах, где он является одной из сторон.

И наконец, шестая проблема – создание так называемых «ставропигий» на территории других Поместных Церквей помимо их воли.

Все эти проблемы, которые касаются деятельности Фанара, впервые были гласно озвучены Предстоятелем крупнейшей Православной Церкви.

Финальная резолюция встречи «Диалог и единство» была выдержана в подчёркнуто умеренных тонах. Некоторые участники Амманской встречи, в первую очередь, Иерусалимский Патриарх Феофил, не оставляют надежды на то, что Варфоломея совместными усилиями удастся вернуть к адекватной позиции. В итоге Украине, которая и стала яблоком раздора в православном мире, в итоговом коммюнике было уделено крайне мало внимания, что с сожалением отменил Блаженнейший митрополит Онуфрий. Тем не менее, было чётко отмечено, что украинская проблема может быть разрешена только путём общеправославного диалога.

Более определённой в резолюции была поддержка Сербской Православной Церкви. Отмечено, что вопрос Северной Македонии является внутренним делом Сербской Церкви и может быть решён только в её рамках. На сегодняшний день правительство Македонии признаёт в качестве официальной структуры только неканоническую «Македонскую Православную Церковь» и отказывает в регистрации Охридской архиепископии Сербской Православной Церкви, единственно признанной в православном мире. Архиепископ Охридский Иоанн (Вранишковский) неоднократно был заключён в тюрьму македонскими властями.

Также Амманское совещание отреагировало на ситуацию в Черногории, спровоцированную прозападным режимом Мило Джукановича. Участники призвали власти страны уважать и соблюдать основополагающие права собственности, в том числе права Церкви. Этим главы Поместных Церквей отреагировали на грубые попытки черногорских властей лишить права собственности Черногорско-Приморскую епархию Сербской Православной Церкви, объединяющую большинство верующих Черногории.

И наконец, последний важнейший итог Амманской встречи – договор о продолжении встреч в данном формате. Необходимость продолжения таких встреч была поддержана абсолютно всеми участниками совещания и вошла отдельным пунктом в итоговую резолюцию.

Амманская встреча и ее итоговая резолюция стали долгожданным ответом всех православных церквей на непомерные амбиции стамбульского Патриарха Варфоломея, который уже никак не может себя позиционировать в качестве лидера православного мира.