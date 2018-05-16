16.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Amnesty International бьет тревогу: на Украине растет насилие против ЛГБТ и нацменьшинств

Международная правозащитная организация Amnesty International зафиксировала случаи нападений на представителей ЛГБТ, женщин, нацменьшинств, в том числе цыганской национальности, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте организации.

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Amnesty International призвала украинскую власть осудить и привлечь к ответственности виновных в нападениях радикальных неонацистских групп.

«За последние 12 месяцев Amnesty International зарегистрировала по крайней мере 30 таких нападений со стороны членов радикальных группировок. Во всех этих случаях, кроме одного, злоумышленники остались безнаказанными за свои действия», — заявили в организации.

Amnesty International рассказала, что жертвы насилия и угроз насилия, среди которых женщины, защитники прав ЛГБТ, политические деятели левого движения, ромские семьи и другие лица и группы, против которых выступают члены радикальных группировок, остаются уязвимыми для дальнейших нападений, запугиваний и агрессии.

«Украинская власть, похоже, избрала стратегией фактическое отсутствие какой-либо должной реакции на нападения против гражданского общества. В большинстве случаев члены радикальных группировок планируют и осуществляют нападения открыто и часто хвастаются о совершенном ими насилии в соцсетях и оффлайн. Во многих случаях они заранее публикуют информацию о своих планах относительно конкретного мероприятия, на закрытых и открытых онлайн-форумах и другими способами», — говорится в сообщении.

В частности, в организации привели случай, когда полиция отказывалась вмешиваться в ситуации, когда мероприятия ЛГБТ блокировали радикально настроенные люди.

«Некоторые из участников, которые приехали позже и остались в коридоре без возможности попасть в помещение, стали свидетелями дружеского общения руководителя с лидером группы нападающих. Они также слышали, как работники полиции используют гомофобные выражения», — сказано в сообщении.

Amnesty International призвала украинскую власть отреагировать на проблему четкой политикой нулевой толерантности к такому насилию и немедленно принять меры, чтобы привлечь виновных к ответственности и защитить жертв.

Как сообщалось, недавно в Украине было несколько случае уничтожения лагерей ромов. Так, 9 мая во Львовской области возле поселка Рудное нацисты сожгли цыганский табор.

Ранее сообщалось, что члены националистической организации С14 разгромили и сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве. Тогда глава столичной полиции Андрей Крищенко цинично уверял, что на Лысой горе сожгли не лагерь ромов, а оставленный ими мусор.

Впоследствии было сообщено, что киевская полиция открыла два уголовных производства по факту погрома лагеря ромов на Лысой горе.