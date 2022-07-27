Amnesty International осудила Латвию за двойные стандарты в отношении беженцев

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Латвия плохо обращалась с мигрантами, прибывавшими в страну со стороны Беларуси, и даже издевалась над людьми, несколько месяцев удерживая их в лесу.

Об этом в своем Twitter заявила международная организация по защите прав человека Amnesty International.

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Amnesty International пишет, что уже около года Латвия принимает различные меры, чтобы не пустить на территорию страны ближневосточных мигрантов из Беларуси. По мнению латвийской стороны, пишет организация, движение этих людей в сторону Латвии целенаправленно организовала белорусская власть.

Организация отмечает, что по мнению Латвии, согласно международному праву, эти люди должны просить об убежище в первой безопасной стране, где они оказались — в Белоруссии.

В организации отмечают, что Латвия планирует продлить чрезвычайную ситуацию на восточной границе до ноября, а такой подход правительства угрожает возможностям людей просить убежище.

Amnesty International отмечает, что Латвия приняла более 34 тысяч украинских беженцев, но при этом беженцев из Ирака и Афганистана, в том числе детей, оставляет в лесу.

Людям отказывали в убежище, а в качестве альтернативы предлагали только возвращение в свою страну, многие беженцы также столкнулись с угрозами насилия со стороны латышей.