20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Права человека, Украина
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Amnesty International призвала Украину расследовать нападения на КиевПрайд

Amnesty International призывает украинскую власть положить конец безнаказанности за преступления на почве ненависти и привлечь к ответственности виновных в физических нападениях на посетителей недели ЛГБТ-событий “КиевПрайд”, которые произошли вчера, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба Amnesty International Украина.

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“Эти нападения никогда не состоялись бы, если бы украинская полиция провела эффективные расследования всех предыдущих подобных нападений, и тем самым дала четкий сигнал, что преступления на почве ненависти являются недопустимыми в Украине”, – процитировала пресс-служба директора Amnesty International в Украине Оксану Покальчук.

Она также добавила, что количество нападений только растет, а раскрытых дел почти нет.

Покальчук отметила, что правоохранители должны понять, что их несостоятельность расследовать эти преступления стоит здоровья и жизни людей в Украине, а также способствует распространению дискриминации и подрывает возможность свободно выражать свои взгляды.

“Мы надеемся на усиление охраны вокруг места проведения событий “КиевПрайд” и на эффективную защиту Марша равенства 23 июня”, – добавила Покальчук.

Напомним, вчера на мероприятиях “КиевПрайд” напали на посетителей .

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