Amnesty International раскритиковали за конверт с обнимашками в цветах флагов России и Украины

14.09.2022  08:57 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, Дзен, Общество, Политика, Права человека, Россия, Украина
Новости Украины

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила конверт с изображением обнимающихся персонажей в цветах флагов Украины и России.

Об этом в своем Twitter сообщил поддерживающий киевский режим канал Visegrád 24.

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила конверт с изображением обнимающихся персонажей в цветах флагов...

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«Они снова возвращаются к этому. Amnesty просто не могут удержаться от того, чтобы не отождествить агрессора и жертву. Просто возьмите свои вещи и уходите. Настало время отставки Агнес Калламар (генеральный секретарь организации — ред.)», — говорится в сообщении Visegrád 24.

Напомним, ранее еправительственная организация Amnesty International в своем первом отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах, в попытке отразить российское наступление.

Украинские чиновники негативно отреагировали на такое заявление против ВСУ. Amnesty в ответ извинилась за то, что их докла мог принести кому-то негативные эмоции, однако так его и не отредактировала.

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