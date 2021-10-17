Амнистии для русских с Украины нет, зато есть для мигрантов из Средней Азии

Амнистии для русских с Украины нет, зато есть для мигрантов из Средней АзииНовости Украины
Необходимо провести амнистию для всех граждан Украины, нарушившим правило 90-дневного срока пребывания на территории РФ.
Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 2014 году 2,5 миллиона граждан Украины пересекли границу РФ, убегая от переворота, от войны на Донбассе, и часть из них прошла через программу (переселения – ред.), потому что по-другому легализоваться они не могли. Они все бы хотели пройти, но препятствия этой программы были настолько сложные, что они не смогли этого сделать.
У нас остаётся проблема большого количества родственных нам и по крови, и по вере, и по духу людей с Украины, которые у нас здесь живут в состоянии полуподполья. Потому что по нашему закону о гражданстве все они являются людьми из страны с безвизовым сообщением с Россией – с Украины. Которые на девяносто первые сутки должны на 90 суток куда-либо из РФ уехать.
Куда они уедут? На Украину они не могут уехать. Значит, они ловчат или они нарушают это правило и становятся зависимыми, становятся, таким образом, людьми, которые нарушили наши собственные правила», – рассказал Затулин.
По его словам, правительство отказалось поддержать амнистию для беженцев с Украины.
«Надо отменить это правило. Надо провести амнистию для этих людей, и мы это предлагаем – три года лежит проект закона, но мы пока не находим сочувствия у МВД и правительства РФ. У них свои правоохранительные задачи, и они очень тяжело идут в этом случае навстречу», – объяснил политик.
Он продемонстрировал абсурдность ситуации на примере с амнистией мигрантов из Средней Азии.
«Конечно, когда президент беседует с президентом, когда президент Узбекистана накануне выборов президента Узбекистана разговаривает с президентом РФ, просит его об амнистии для гастарбайтеров из Узбекистана, которые нарушили какие-то правила в России и не могут в Россию въехать, и президент РФ идёт ему навстречу, принимается решение. На этой неделе оно было принято. А когда дело касается граждан Украины, кто будет просить президента РФ? Президент Украины не будет, никогда. Мы должны это сделать, но это понимание до сих пор не проходит», – добавил Затулин.
Спасибо!
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