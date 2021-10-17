Амнистии для русских с Украины нет, зато есть для мигрантов из Средней Азии

Необходимо провести амнистию для всех граждан Украины, нарушившим правило 90-дневного срока пребывания на территории РФ.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году 2,5 миллиона граждан Украины пересекли границу РФ, убегая от переворота, от войны на Донбассе, и часть из них прошла через программу (переселения – ред.), потому что по-другому легализоваться они не могли. Они все бы хотели пройти, но препятствия этой программы были настолько сложные, что они не смогли этого сделать.

У нас остаётся проблема большого количества родственных нам и по крови, и по вере, и по духу людей с Украины, которые у нас здесь живут в состоянии полуподполья. Потому что по нашему закону о гражданстве все они являются людьми из страны с безвизовым сообщением с Россией – с Украины. Которые на девяносто первые сутки должны на 90 суток куда-либо из РФ уехать.

Куда они уедут? На Украину они не могут уехать. Значит, они ловчат или они нарушают это правило и становятся зависимыми, становятся, таким образом, людьми, которые нарушили наши собственные правила», – рассказал Затулин.