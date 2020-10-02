Амрам Петросян: Привязка Азербайджана к Турции стала капканом для Баку

02.10.2020, Москва, Евгений Савельев

Военно-политическая и экономическая привязка Азербайджана к Турции стала ловушкой для Баку.

Такое мнение высказал президент Фонда развития современной дипломатии Амрам Петросян, комментируя «ПолитНавигатору» геополитическую ситуацию вокруг Азербайджана вследствие военной агрессии вооружённых сил этой страны в отношении мирного населения Нагорного Карабаха.

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По мнению эксперта, военная агрессия Азербайджана в отношении мирного населения Арцаха стала поворотным моментом для изменения региональной архитектуры безопасности в Закавказье. В частности, каким бы ни был исход боевых действий для Азербайджана (а это определённо уже точно не будет победой Баку в войне), Закавказье уже никогда не будет прежним.

«Во-первых, сразу после стабилизации ситуации (в формате перемирия или мирного договора между Азербайджаном и Арменией) глобальные игроки сделают всё возможное для постепенного вытеснения Турции из региона. Во-вторых, кардинально изменится внутриполитическая ситуация в самом Азербайджане. Поскольку исход войны маловероятно будет победным, сразу после неё гражданское общество и определённые группы азербайджанской элиты начнут задавать неудобные вопросы правящему клану – по сути, исход этой войны в той или иной степени предрешит судьбу клана Алиевых. В-третьих, Иран, несмотря на формально нейтральную позицию, на самом деле ещё скажет своё веское слово», – уверен президент Фонда.

В истоках нынешней ситуации, по его мнению, чётко проглядывается участие Турции: политическое и военно-техническое сотрудничество стало во многом той отправной точкой, благодаря которой азербайджанское руководство решилось на начало боевых действий против Армении.

Именно обещание Турции подставить своё плечо сыграло определяющую роль в решимости азербайджанского руководства пустить на мясорубку собственных солдат в надежде на то, что Армения и Арцах дрогнут, а российское руководство будет растеряно. В этом контексте Ильхама Алиева в 2020 уместно сравнить с Михаилом Саакашвили в 2008. Кстати, беглый грузинский экс-президент заявил о своей поддержке военной агрессии Азербайджана.

«Ильхам Алиев оказался в ситуации, из которой у него только один выход: или победить в войне (что уже заведомо невозможно), или же проиграв её, лишится всего (сразу или постепенно). Даже Саакашвили после 2008 не был в сходных обстоятельствах. Особенно интересна будет реакция Ирана – в настоящее время Тегеран внимательно следит за ситуацией и формально ничего не предпринимает. Однако эта позиция обусловлена тем, что «успехи» Баку пока незначительны, если о них вообще можно говорить», – отмечает эксперт.

В настоящее время глобальные игроки проводят некую сверку часов по ситуации в Нагорном Карабахе и они будут стараться как–то стабилизировать её, а также поспособствовать проведению хотя бы минимального диалога сторон конфликта. Однако когда будут исчерпаны все возможные дипломатические меры, в ход пойдут более серьёзные методы давления.

«Появление в относительно спокойном Закавказье джихадистов из Сирии не пройдёт без последствий ни для Баку, ни для Анкары. Рано или поздно и России, и США и Франции придётся предпринять меры серьёзного давления на Азербайджан и Турцию, включая введение санкций и других ограничительных мер в отношении этих стран. Во многом для Азербайджана нынешняя ситуация стала возможной из-за углублённого сотрудничества с Турцией, однако платить за все просчёты придётся именно Баку, а не Анкаре», – заключил Амрам Петросян.