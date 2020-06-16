Анафему понесло. Черногорский раскольник обвинил СПЦ в неконституционных действиях

16.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава общественной организации «Черногорская православная церковь», анафемствованный Константинопольским патриархатом «митрополит Михаил» Мираш Дедеич обвинил митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия в том, что тот хочет погрузить страну в хаос.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я поражен оригинальным признанием митрополита Цетиньского филиала Белградского патриархата (так глава раскольников называет митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Амфилохия – ред.) который заявил, что время покажет как действовать, если власти страны не перестанут защищать Черногорию и черногорство, ради власти которую получили, – возмутился Дедеич. – Этим предложением он однозначно признал, что лично нападает на Черногорию и Черногорство, а власти защищают все это от него!…

Такие действия, недостойны священника, клявшегося на Писании, он работает на чужой счет и интерес с намерением убить Братство в Братьях. Таким образом Каин атаковал и убил Авеля… Если бы он был верующим, он бы соблюдал девятую и десятую заповеди Божьи, чтобы он не желать ничего, что было чужим, и не лжесвидетельствовать на ближнего своего».

Так растрига Дедеич интерпретировал критику Амфилохием черногорских властей, добивающихся раскола сербской нации и церкви ради регионального черногорского сепаратизма, добавив к этому, что митрополит СПЦ желает «похитить церковную собственность и культурные ценности, и каждый камень, который свидетельствует о Черногории и Черногорстве».

«Несмотря на запрет общественных собраний в качестве мер по защите населения от смертельной заразы коронавирусом эти попы (СПЦ – ред.) организуют общественные собрания. Так кто же призывает ангелов, а кто дьяволов? Он (Амфилохий – ред.), и все его попы публично призывают зло в любой форме форме, только чтобы свергнуть конституционный порядок.

И не останавливаются только на очевидном организованном распространении COVID-19, но и хотят ввергнуть страну, экономику, туристическую сферу в хаос, чтобы привести Черногорию к гибели. Я призываю общественность не отвечать на так называемые литии (протестные молебны и крестные ходы СПЦ – ред.), и не подпитывать огонь под фундаментом собственного дома. Власти же призываю дать этому отпор, иначе народ и история не простят вас», – заключил анафема.

Раскольничья «Черногорская православная церковь» в 2000 году была официально зарегистрирована как общественная организация. Ее нынешний «предстоятель» Мираш Дедеич изначально был священником СПЦ, но из-за своих моральных качеств лишился сана, вдобавок от него ушла жена.

Однако страдальца приютил Константинопольский Патриархат, который отправил его служить в Рим, но тот и там не нашел ничего лучшего, как вести разгульный образ жизни и сблизиться с католиками, после чего был отозван и отправлен за штат.

В начале 90-х забытый было заштатный поп был приглашен в раскольничью структуру «Черногорская православная церковь», и после смерти ее главы его позвали на руководящую должность. Для этого раскольники из «Македонской православной церкви» постригли его в монахи, а другие раскольники – представители параллельного БПЦ – «Болгарского синода», возвели в достоинство митрополита.

Подобные телодвижения возмутили Вселенский патриархат, и Константинопольский патриарх Варфоломей предал Дедеича, ставшего именоваться «митрополитом Михаилом», анафеме.

В ответ скандальный и склочный по своему нраву «предстоятель ЧПЦ» назвал того «турецким патриархом», который настоящему черногорцу не указ.

В последнее время, правда Мираш Дедеич говорит о Варфоломее с почтением, ожидая, что руководителю Черногории Мило Джукановичу, неоднократно заявлявшему что его стране и народу нужна «собственная Церковь», удастся уговорить Вселенского патриарха дать черногорским раскольникам томос по украинскому образцу.