Аналитик: Американцев пугают внезапные перемещения российских войск

Россия и Китай пока не готовы сделать шаг к военному союзу.

Об этом, передает корреспондент, «ПолитНавигатора», заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, отметивший, что

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«Для нас, например, военный союз с Китаем подорвёт отношения с Индией, Вьетнамом и рядом других партнёров в Азии, у которых сложные отношения с Пекином. Для Китая союз с нами означает резкое ухудшение отношений с Евросоюзом, который для Китая сейчас главный торговый партнёр. И теперь, когда США пошли на Китай «крестовым походом», потерять такой важнейший источник технологий в лице Евросоюза китайцы не захотят», – сказал Кашин «Московскому комсомольцу».

Он считает, что военный союз возможен лишь в случае, «если война уже стоит на пороге».

«Причем не какой-то там конфликт на Украине, за который нам грозят лишь очередными санкциями, а настоящая война с США. Только перед лицом такой экзистенциальной угрозы обе страны могли бы пойти на подобный шаг. Но до тех пор, я думаю, ни России, ни Китаю это не нужно», – говорит эксперт.

Также он объяснил, как Россия может помочь Китаю в случае наступления на Тайвань.

«Что можно себе представить – это как раз то, что пугает сейчас США, и о чем они постоянно говорят – к примеру, одновременно с наступлением на Тайвань, начало каких-либо крупных учений, или внезапная проверка боеготовности нашего западного военного округа с привлечением сил из других частей страны. Для США и НАТО это станет тяжёлым испытанием, так им обязательно придется реагировать сразу на двух направлениях: на события в Китае и на российские учения. Причем даже в том случае, если они будут полностью уверены, что Россия никаких реальных боевых действий не планирует. Их правила и нормы реагирования НАТО требуют от них каких-то ответных действий. К примеру, сосредоточения некоторых своих сил для предотвращения худшего сценария в Восточной Европе. Но это отвлечет США от быстрого реагирования на ситуацию в Азии, что может привести к их поражению. И хотя это скорее теоретически возможный сценарий, его американцы опасаются всерьез», – подчеркнул аналитик.

По его словам, такого рода перемещениями можно заниматься из года в год и проводить учения в самый неподходящий для американцев момент где-нибудь в Калининграде или в Белоруссии, что будет заставлять США «снимать откуда-то свои силы и отправлять тысячи человек в какую-нибудь дыру в Польше или Румынии».

«Американцы это понимают и потому вынуждены отвечать на наши требования по условиям безопасности. Худо-бедно, но они заявляют, что готовы с нами разговаривать. Раньше они не были готовы», – резюмировал Кашин.