Аналитик: Американские катера могут устроить нам новый новый крейсер «Москва»

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Новости Украины

Передача США Украине беспилотных катеров береговой охраны может существенно изменить баланс сил на Черном море.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сбросим со счетов появление у украинского флота, которого уже нет, это будет ошибкой. MANTAS T-12 – беспилотные брандеры, которые могут достаточно далеко отходить от кромки побережья и атаковать корабли в зоне 200 морских миль. Этого хватит вполне, чтоб устроить новый крейсер «Москва» или десантный транспорт[«Саратов»], который был притоплен в Бердянске», – сказал Артамонов.

Он также прогнозирует, что российская ПВО может не справиться в случае массированной ракетной атаки.

«Если подойдут западные флоты и запустят тысячу крылатых ракет, то наша система ПВО может захлебнуться. Как по Антоновскому мосту установка «Панцирь» не справилась с пакетом от «Хаймерса». Естественно, у «Панциря» 4 направляющих, а у «Хаймерса» 12 ракет. Стреляла не одна машина, было два пуска. Соответственно ракеты пробились, хотя «Панцирь» нормально сработал», – сказал Артамонов.

По его информации, российские установки С-400, «Игла», «Тор» уже успешно противодействуют атакам «Хаймерс».