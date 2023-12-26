Аналитик ЦРУ: «У Украины вообще нет светлого будущего – её самой не будет»

Анатолий Лапин.  
26.12.2023 20:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Территория Украины будет разделена между странами соседями уже в ближайшее время – у этой страны вообще нет светлого будущего.

Об этом в эфире видеоблога Reshare заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Территория Украины будет разделена между странами соседями уже в ближайшее время – у этой...

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По мнению Джонсона, уже в следующем году Одесса вернется в состав России, а остальные части будут разделены этнически.

«Они ничего не возвращают назад, они собираются взять еще больше. Их терпение в отношениях с Украиной и Западом истощилось. Вот, почему я говорю, что Одесса будет возвращена в состав России. Я думаю, что скорее всего, так оно и будет, это произойдет в 2024-м году…

Я думаю, что весьма вероятно, что территория, которая является этнически румынской, вернется к Румынии. Та часть, которая является этнически венгерской, вернется к Венгрии, а та часть, которая является этнически польской, вернется к Польше. Да, это не очень хорошая новость для Украины. У Украины вообще нет светлого будущего», – заключил Джонсон.

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