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Новости Украины

В течение долгих лет после распада Советского Союза Россия фактически субсидировала Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет руководитель аналитического центра «СтратегПРО» Александр Ведрусов.

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«Более двух десятилетий после распада общего государства Россия продолжала массированно субсидировать украинскую экономику. В 1991–2013 годах только за счет низких цен на газ Киев сэкономил до $82 млрд. А в ходе евромайданного обвала 2014 года российские банки потеряли на украинском направлении от $12,5 млрд до $25 млрд», – отмечает автор.

Он также предлагает прибавить ко всему этому три миллиарда долга России, которые Киев отказывается возвращать.

«Украина словно черная дыра поглотила огромные средства, которые могли бы работать внутри России. Расчет на постепенное подключение Киева к евразийским интеграционным проектам, которое могло бы компенсировать многомиллиардные затраты Москвы, не оправдался. На сегодняшний день даже элементарный межгосударственный диалог по базовым параметрам российско-украинских отношений попросту отсутствует», – считает эксперт.

По его словам, после двух майданов Киев слишком далеко отошел от кучмовской идеологемы «Украина — не Россия».

«С каждым годом некогда братская нам страна приобретает все более осязаемые черты радикальной «АнтиРоссии». В текущей геополитической реальности никаких взаимовыгодных, прагматичных отношений с Украиной при всем желании наладить не получается и вряд ли получится», – убежден Ведрусов.