Аналитик: Газопроводы могли взорвать украинские и польские боевые пловцы

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Новости Украины

Диверсия против российских газопроводов в Балтийском море выгодна Украине и Польше.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

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Он дал оценку мнению, что диверсия дает возможность обеспечить поставки газа из России в Центральную Европу только через украинский транзит, что выгодно также Варшаве, которая могла бы получать бонусы, если бы газ шел только через проходящий сквозь Польшу трубопровод Ямал-Европа.

«Есть версии, которые связывают Украину и Польшу в этом устремлении. Тем более, что и там, и там есть боевые пловцы, которые могли заложить взрывчатку. Сами трубы пролегают не слишком глубоко — там около 70 метров. По одной из версий, Украина таким образом могла угодить США, практически полностью вытеснив нашу страну с газового рынка Европы. Потому что теперь газопровод, который идет через Украину, становится самой важной транзитной зоной, и тут можно пытаться диктовать какие-то условия», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

Впрочем, он признал, что есть доводы и против этой версии.

«В последнее время отношения Газпрома и Нафтогаза слишком ожесточились. И не исключено, что транзит через Украину в любом случае будет перекрыт Россией. К тому же Украина бы пошла на большой риск, если бы решилась на диверсию у берегов европейских государств без ведома Европы, которая ее сейчас поддерживает», – говорит Беляев.