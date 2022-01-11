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Новости Украины

Украинское руководство опасается, что Российская Федерация и Соединенные Штаты смогут договориться о гарантиях безопасности.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал политолог и экономист Александр дудчак.

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«Все заявления Киева говорят о том, что там опасаются достижения договоренностей в Женеве. Если это случится, то у Вашингтона отпадет потребность в «услугах» нынешней украинской администрации. Однако США в целом не рассматривают Украину как государство, для которого им что-то нужно сделать», – сказал эксперт «Известиям».

По его мнению, в США могут пренебречь пожеланиями украинской стороны, поскольку на кону стоит слишком многое.

Аналитик также считает, что российско-американские договоренности могут быть достигнуты и поданы Вашингтоном как соответствующие интересам всех сторон в разрезе начала большой разрядки.

«В этом плане интересы каких-то деятелей, которые сейчас исполняют роль руководства Украины, вообще никого в США не интересуют», – резюмировал Дудчак.