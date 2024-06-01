Аналитик из США: Идиоты хотят развязать ядерный конфликт, Россия никогда не допустит Украины в НАТО

Константин Серпилин.  
01.06.2024 22:45
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, НАТО, Россия, Украина


Что бы ни заявляли агрессивные американские политики, Украину никогда не примут в НАТО, потому что это будет означать начало ядерной войны. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил известный экономист Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Что бы ни заявляли агрессивные американские политики, Украину никогда не примут в НАТО, потому...

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«Нам не угрожает Россия. А нейтралитет Украины означает безопасность США. Это даже не уступка, это выгода для нас, оставить немного пространства между нами и ими, чтобы не было случайностей.

Нам не обязательно быть везде, мы не играем в риск. Мы пытаемся обеспечить безопасность наших детей, и не пытаемся завладеть каждой частью мира», – сказал Сакс.

«Руководство США не считает украинские жизни. Они прямо говорят – никаких американских жизней. До сих пор каждый высокопоставленный чиновник в США, или генеральный секретарь НАТО Столтенберг, говорят, что Украина вступит в НАТО. И единственное, что должны понять все, кто нас слушает – это что Украина никогда не вступит в НАТО, если только не разразится ядерная война. Россия никогда этого не допустит.

Так что каждый раз, когда мы это говорим, мы имеем в виду только то, что война продолжается, и гибнет всё больше украинцев. Но некоторые люди определённо готовы развязать ядерный конфликт, потому что они идиоты», – добавил аналитик.

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